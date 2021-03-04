Ремонт здания администрации Перми оценили в 1,3 млн рублей

МКУ «Управление по эксплуатации административных зданий Перми» объявило электронный аукцион на приспособление объекта культурного наследия регионального значения «Здание, где в губернской казенной палате работал Ф. М. Решетников» для современного использования (текущий ремонт помещений в административном здании по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 23).

Как указано в техническом задании, подрядчик должен отремонтировать первый этаж здания. Все работы требуется завершить к 1 сентября 2021 года. Максимальная стоимость контракта определена в 1,3 млн руб.

Здание на ул. Ленина, 23, в Перми было построено в 1820 году по проекту архитектора Ивана Свиязева. В настоящее время в здании размещаются администрация Перми и Пермская городская дума.