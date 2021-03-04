ОАО «РЖД» провело проверку после высадки пассажиров в сугробы на Алтае

В компании РЖД провели служебную проверку после высадки пассажиров в сугробы в Алтайском крае. Виновные сотрудники привлечены к дисциплинарной ответственности, сообщила пресс-служба РЖД в Telegram-канале. Работников поездных бригад проинструктировали.

Инцидент произошел 1 марта на станции Алтайская. Несколько человек при выходи из вагонов спустились в сугробы. Как объяснили в компании, платформа рассчитана на 11 вагонов, но поезд №139 состоял из 15 вагонов. «В подобных ситуациях проводники открывают для пассажиров двери только тех вагонов, которые выходят на платформу, о чем своевременно информируют путешественников и помогают им пройти в соседние вагоны. В данном случае этого не было сделано»,— говорится в сообщении.

Компания связалась с четырьмя пассажирами, принесла извинения.

Екатерина Лукашевич