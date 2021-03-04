9 пассажиров автобуса пострадали после столкновения со столбом в Ижевске

Автобус маршрута №36 врезался в опору уличного освещения на перекрестке улиц Удмуртская и Буммашевская в Ижевске около 06:25 4 марта. По предварительным данным, девять человек получили травмы, детей среди них нет, сообщает пресс-служба МЧС по Удмуртии. В целом в автобусе находилось около 30 человек.

«Первые прибывшие пожарно-спасательные подразделения оказывали первую помощь пострадавшим, провели отключение АКБ. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции осуществляют регулирование дорожного движения, а также выясняют причины и условия совершения дорожно-транспортного происшествия. Обстоятельства и причины устанавливаются»,— говорится в сообщении.