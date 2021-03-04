В Чувашии в суд передали дело о фальсификации на выборах главы республики

В Урмарский райсуд передано уголовное дело о фальсификациях на сентябрьских выборах главы Чувашии, а также депутатов районного и сельского собраний (ч. 1 ст. 142 и ч. 1 ст. 142.1 УК РФ). Обвиняемыми являются председатель и два члена УИК №1523 в селе Мусирмы Урмарского района, не называя имен, сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Чувашии Евгения Кузнецова.

Источники в ЦИК Чувашии рассказали, что фигурантом дела является председатель УИК Анжелика Архипова.

По данным обвинения, 11-13 сентября 2020 года она «в целях искусственного завышения явки избирателей для обеспечения признания выборов состоявшимися» поручила двум членам УИК «изготовить фиктивные заявления о предоставлении гражданам возможности проголосовать вне избирательного участка».

В общей сложности они изготовили 141 поддельный бюллетень — три комплекта для выборов разного уровня — от имени 47 избирателей, чьи подписи подделали. Сфальсифицированные бюллетени передали Анжелике Архиповой, которая поместила их в ящики для голосования. Фальшивые бюллетени были учтены при подсчете голосов и подведении итогов выборов, следует из материалов дела.

Получить комментарии у адвокатов обвиняемых не удалось.

Евгения Кузнецова сообщила, что в ходе следствия фигуранты, находящиеся под подпиской о невыезде, своей причастности к инкриминируемому им преступлению не отрицали.

Олег Ерусланов, "Ъ-Казань"