03 марта, среда
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У Федора Бондарчука и Паулины Андреевой родился сын

Режиссeр Фeдор Бондарчук и актриса Паулина Андреева стали родителями. Сообщение о появлении на свет сына Ивана появилось в Instagram Андреевой.

Актриса опубликовала чeрно-белое фото периода беременности. На снимке она позирует в темной рубашке и поддерживает руками живот. В подписи к фото Паулина сообщила дату рождения сына — 2 марта.

Для 32-летней Паулины Андреевой это первый ребенок. 53-летний Бондарчук стал отцом в третий раз — у него есть сын и дочь от брака с первой женой Светланой Бондарчук.

Паулина Андреева и Фeдор Бондарчук поженились в 2019 году.

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