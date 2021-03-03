У Федора Бондарчука и Паулины Андреевой родился сын

Режиссeр Фeдор Бондарчук и актриса Паулина Андреева стали родителями. Сообщение о появлении на свет сына Ивана появилось в Instagram Андреевой.

Актриса опубликовала чeрно-белое фото периода беременности. На снимке она позирует в темной рубашке и поддерживает руками живот. В подписи к фото Паулина сообщила дату рождения сына — 2 марта.

Для 32-летней Паулины Андреевой это первый ребенок. 53-летний Бондарчук стал отцом в третий раз — у него есть сын и дочь от брака с первой женой Светланой Бондарчук.

Паулина Андреева и Фeдор Бондарчук поженились в 2019 году.