Во имя эко и Святого Духа Настоятель монастыря просит губернатора Кубани перенести строительство мусорного полигона подальше от святого места

Настоятель Свято-Духова мужского монастыря архимандрит Иоанн обратился к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву с просьбой не строить по соседству полигон ТКО. По мнению представителя РПЦ, объект оскорбляет чувства верующих. Экологи согласны: место для свалки выбрано неподходящее. Глава региона на обращение еще не ответил. Потенциальный инвестор не комментирует ситуацию.



Настоятель Свято-Духова мужского монастыря архимандрит Иоанн направил обращение губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву, в котором просит найти другое место для строительства полигона по сортировке и переработке твердых коммунальных отходов (ТКО). Копия письма размещена на сайте «Экологической вахты по Северному Кавказу» (ЭВСК).

Речь идет о мусороперерабатывающем комплексе в Тимашевском районе, на территории Роговского сельского поселения, в двух километрах от хутора Некрасов и в одном километре от монастыря.

В письме представитель Русской православной церкви (РПЦ) отмечает, что нахождение такого объекта в прямой видимости оскорбляет чувства верующих.

«Свято-Духов мужской монастырь является крупным духовно-просветительским центром Краснодарского края. Подворье стало местом паломничества не только для верующих России, но и для жителей ближнего и дальнего зарубежья. Недавно стало известно, что в километре от этого святого места запланировано размещение мусорного полигона. Подобный факт очень беспокоит братию монастыря и многочисленных паломников. Мы просим вас рассмотреть возможность переноса планируемого строительства полигона в другое место»,— говорится в обращении к главе региона.

Кроме того, в письме настоятель монастыря указывает, что здесь же расположены обрабатываемые монастырем виноградники, сады, теплицы, пруды по разведению рыбы. Священник уверен, что все эти сельхозугодья будут загрязнены сточными водами с полигона ТКО. Также будущий мусороперерабатывающий комплекс огибает балка, которая впадает в реку Кирпили, питающую Азовское море.

«Место для полигона выбрано ошибочно. Наличие балки хорошо видно даже на "Яндекс-картах". Как можно было не учесть данный факт? Хуже места для полигона выбрать не получится»,— рассказал “Ъ-Кубань” архимандрит Иоанн.

По его словам, они впервые обратилась по данному вопросу к губернатору, ответ в настоящий момент не получен.

Позицию церкви поддерживают экоактивисты. Координатор ЭВСК Андрей Рудомаха считает, что территория под строительство мусорного полигона действительно подобрана неудачная. По его мнению, проблема возникла из-за того, что участок выбирали без учета мнения жителей.

Экологи утверждают, что проект реализует АО «Мусороуборочная компания» (с конца 2020 года является региональным оператором Тимашевского района). Однако глава муниципалитета Андрей Палий разместил пост в своем «Инстаграме», в котором говорится, что инвестор еще не найден, так как в строительство мусороперерабатывающего комплекса на участке 35 га потребуется вложить более 1 млрд руб. Кроме того, не разработан проект.

По информации властей, до проектирования проведут все необходимые гидрологические, геологические, экологические изыскания. После разработки проект пройдет через публичное обсуждение и госэкспертизу. Таким образом, комплекс удастся построить не ранее 2025 года.

Получить комментарий в пресс-службе АО «Мусороуборочная компания» в момент подготовки материала корреспонденту “Ъ-Кубань” не удалось.

Согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», АО «Мусороуборочная компания» зарегистрировано в 2007 году в Краснодаре с уставным капиталом в 100 млн руб. Основной вид деятельности — сбор неопасных отходов. пятьдесят процентов в УК принадлежит ООО «Главмусор». По итогам 2019 года отрицательная выручка составила 11,6 млн руб., чистая прибыль указана в размере 22,3 млн руб.

В пресс-службе администрации Краснодарского края на запрос “Ъ-Кубань” о том, рассмотрено ли обращение настоятеля Свято-Духова монастыря, оперативно не ответили.

Известно, что участок площадью 35 га, на котором запланировано строительство, был переведен из земель сельхозназначения в категорию земель промышленности распоряжением главы администрации Краснодарского края в сентябре 2015 года и находится в краевой собственности.

Наталья Решетняк