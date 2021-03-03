В Москве за взятку задержан начальник отдела филиала Федеральной пассажирской компании

В Москве задержали начальника отдела московского филиала ОАО «Федеральная пассажирская компания» (ФПК, входит в РЖД) Алексея Иванова. Его с поличным поймали при получении взятки, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий был задержан с поличным Иванов Алексей Сергеевич — один из начальников отделов филиала ФПК. С ним также была задержана Бицаева Изета Хазбиевна, которая, по данным следствия, является посредником в передачи взятки»,— передает агентство слова своего собеседника.

Задержанных обвиняют в получение взятки должностным лицом в крупном размере (ст. 290 УК РФ) и посредничестве во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ) соответственно, сообщил другой источник. «Следствие намерено просить для обвиняемых меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до конца апреля»,— уточнил он.

Следственный комитет России (СКР) сообщил на своем сайте о возбуждении уголовного дела в отношении начальника отдела обслуживания пассажиров и предоставления услуг в поездах московского филиала ФПК и начальника пассажирского поезда.