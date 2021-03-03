Организатор спортивных мероприятий подала документы на пост главы Перми

Руководитель центра организации спортивных мероприятий «Пермский марафон» Александра Гуляева подала документы на конкурс по отбору главы Перми. Об этом заявила сама госпожа Гуляева на своей странице в Facebook.

«Как человек, принимающий решения эмоционально, участвовать в конкурсе определилась под впечатлением) 44 кандидата в Екатеринбурге, 70 в Сургуте. Для меня это ответ на вопрос об активных людях этих городов, имеющих собственное мнение и позицию, желание, способность и возможность презентовать, реализовывать свои мысли и идеи, иначе - заниматься политикой и влиять на жизнь в своём городе. Я себя к таким гражданам отношу», – пишет Александра Гуляева.

Она рассматривает конкурс как возможность «заявить о своих идеях и проектах, актуализировать городские проблемы, найти единомышленников и консолидировать «светлые умы» этого города в преддверии выборов в муниципальную власть - Пермскую городскую думу».

Документы от кандидатов на пост главы Перми принимаются со 2 февраля до 4 марта. Сам конкурс запланирован на 18 марта. Претенденты на руководящую должность представят программу развития муниципалитета, а также пройдут индивидуальное собеседование. По его итогам комиссия, состоящая из представителей муниципалитета и краевых властей, предложит Пермской думе не менее двух кандидатов. Главой станет тот, кого поддержит большинство депутатов.

По информации cобеседников “Ъ-Прикамье”, основным кандидатом на пост градоначальника является исполняющий полномочия главы города Алексей Демкин. Ранее о сдаче документов на конкурс заявили: депутат Пермской думы от КПРФ Геннадий Сторожев, депутат заксобрания Пермского края от ЛДПР Александр Григоренко, координатор Пермского штаба Алексея Навального Сергей Ухов и глава Пермского отделения Фонда содействия развитию городов «Городские проекты Ильи Варламова и Максима Каца» Александр Синявский, политолог Виталий Ковин. Информагентство Ura.ru со ссылкой на секретаря конкурсной комиссии, депутата Пермской думы Наталью Рослякову сообщает, что документы на конкурс также подали сотрудник «Почта Банка» Евгений Рожков и бывший кандидат на пост главы Кунгура Андрей Золотарев.