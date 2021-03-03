Путин поручил подготовить поправки о плавающих ставках по кредитам

Президент России Владимир Путин поручил правительству и Банку России подготовить поправки, регулирующие порядок изменения переменных процентных ставок и сроков по кредитам населению, включая ипотеку. Срок исполнения установлен до 15 июля.

«В целях ограничения возможных рисков для заемщиков—физических лиц обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, регулирующих порядок изменения переменных процентных ставок и (или) сроков возврата потребительского кредита (займа), в том числе обязательства по которому обеспечены ипотекой»,— говорится в документе. Соответствующее поручение было утверждено по итогам совещания о ситуации в банковской сфере, состоявшегося 1 февраля.

В настоящее время в России плавающие ставки при кредитовании физлиц практически не используются, хотя законодательством не запрещены, сообщает «РИА Новости». В своем последнем обзоре финансовой стабильности Банк России предположил, что банки могут быть заинтересованы в выдаче ипотеки по плавающим ставкам ввиду общего снижения кредитных ставок на рынке. По данным ЦБ, доля задолженности по ссудам с использованием плавающих ставок в портфеле ипотечных жилищных кредитов сейчас составляет менее 0,1%.

О ситуации с кредитами читайте в публикации “Ъ” «Кредиты под включ».