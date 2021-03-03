Суд в Хабаровске отказал блогеру в иске к Дегтяреву на 1 млн рублей

Центральный районный суд Хабаровска оставил без удовлетворения иск о защите чести и достоинства, поданный блогером Алексеем Романовым к врио губернатора Хабаровского края Михаилу Дегтяреву. Участвовавший в несанкционированных акциях в поддержку арестованного экс-главы региона Сергея Фургала блогер требовал 1 млн руб.

Поводом для иска послужило летнее интервью Михаила Дегтярева генпродюсеру телеканала RTVI Сергею Шнурову. По мнению блогера, опубликованному на его канале в YouTube, глава региона оскорбил его в интервью, когда рассказывал о «проходимцах, которые занимаются провокацией, накачкой и все прочее,— в том числе из Грузии». Алексей Романов жил в Грузии около трех лет с 2016 года, о чем говорится в официальном ответе правительства Хабаровского края на запрос Фонда возрождения и развития русско-грузинских отношений.

Сам блогер настаивал на том, что не имеет уже отношения к Грузии, у него «нет никаких грузинских документов» и есть гражданство РФ. Помимо денег, истец добивался опровержения через тот же телеканал RTVI. Соответчиками врио губернатора выступали правительство края и региональное главное управление внутренней политики.

Алексей Романов ранее жил в Хабаровске и работал на ТВ. Летом прошлого года он участвовал в незаконных акциях, 31 июля был задержан, а затем арестован тем же Центральным райсудом на семь суток за нарушение порядка проведения акции (ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ).

Эрнест Филипповский, Хабаровск