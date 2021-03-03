Ростовская область вошла в число регионов, где ограничена свобода в интернете

По итогам 2020 года Ростовская область вошла в число регионов, в которых свобода интернета ограничивается властью. Это следует из доклада проекта «Сетевые свободы» правозащитной группы «Агора».

По данным доклада, в регионе в 2020 году было зафиксировано три факта уголовного преследования за активность в онлайн, девять случаев административного давления, а также один факт интернет-цензуры. Кроме того, был зафиксирован случай насилия. Речь идет об избиении неизвестными блогера Гаспара Авакяна. Отмечается, что в Ростовской области вынесли приговор за распространение фейк-ньюс: в июле суд назначил 80 часов обязательных работ мужчине по ч.1 ст.207.1 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан).

Согласно опубликованной карте исследования, в «красную зону» в 2020 году попали 58 регионов (в прошлом году — 43). В «оранжевую зону» попали 16 регионов, в «желтую» — восемь, а в «зеленую» — два. Ростовская область вошла в «оранжевую зону».

Наталья Шинкарева