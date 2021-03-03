Глава СК Санкт-Петербурга Александр Клаус назначен зампредседателя СКР

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении руководителя ГСУ СКР по Санкт-Петербургу Александра Клауса заместителем председателя СКР Александра Бастрыкина. По данным «Фонтанки», господин Бастрыкин еще не распорядился о назначении исполняющего обязанности главы петербургского управления.

«Назначить генерал-лейтенанта юстиции Клауса Александра Владимировича заместителем председателя Следственного комитета РФ, освободив его от занимаемой должности,— говорится в документе.— Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания».

Александр Клаус занимал пост руководителя петербургского управления СКР с 2014 года, был заместителем главы того же ведомства с 2011 года.