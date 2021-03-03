В Башкирии сократили допвыплаты медикам, работающим с COVID-больными

Глава Башкирии Радий Хабиров внес изменения в указ от 18 марта 2020 года о стимулирующих выплатах медикам, работающим с больными, инфицированными вирусом COVID-19. Изменения опубликованы на портале нормативно-правовой информации.

Поправками отменяются выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку, составлявшие от 2,5 до 25 тыс. руб. для врачей и младшего медперсонала. Этим же указом сокращается размер дополнительных выплат медработникам, выплачиваемых из бюджета республики. Теперь за работу в стационарах с COVID-больными врачи будут получать дополнительно за одну смену 1 тыс. руб. вместо 1,4 тыс. руб., медсестры — 600 руб. вместо 700 руб., санитары — 200 руб. вместо 300 руб.

В министерстве здравоохранения Башкирии пояснили "Ъ-Уфа", что сокращение выплат связано со снижением нагрузки на медиков. «Медицинские учреждения постепенно возвращаются к плановой работе, уровень заболеваемости снизился. Разработана вакцина, которой медработники могут прививаться, тем самым защищая себя и снижая риск заболевания. Вопрос привлечения медицинских кадров на работу с ковид-больными сейчас остро не стоит, чтобы стимулировать выплатами», — сообщила пресс-секретарь регионального минздрава Софья Алешина. Госпожа Алешина отметила, что речь идет о сокращении региональных выплат. Утвержденные в прошлом году федеральные выплаты для медиков, работающих с ковид-больными, башкирские врачи продолжат получать в прежнем объеме.

Дарья Кучеренко