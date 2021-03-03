Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о том, на что нацелен проект Кристины Ференчук, Эми Масамитцу и Луис Тэмлин.



Группа De Beers придумала проект, в котором эстетика сочетается с этикой. Это партнерство с тремя выпускниками лондонского колледжа Central Saint Martins. Кристина Ференчук, Эми Масамицу и Луис Тэмлин совсем недавно окончили курс ювелирного дизайна — и уже целый De Beers.

Предложили им не только создать что-то свежее с точки зрения дизайна, но и внести вклад в устойчивое развитие. Все бриллианты в коллекции — а это камни от 0,13 до 1,3 каратов — добыты в рамках программы Building Forever. Этот проект нацелен на помощь добывающим регионам через различные социальные инициативы для местных сообществ.

Дизайнеры могли творить довольно свободно, из условий — учесть в концепции понятия «любовь» и «навсегда». «Любовь» и «навсегда» получились у дизайнеров разными, мне лично больше всего приглянулось кольцо авторства Эми Масамицу: крупное, напоминающее коктейльное, из плексигласа, в котором заключено золотое помолвочное с раскрытыми «лапками» и будто бы парящим над ним бриллиантом. Выглядит очень модно. И даже может стать тем самым кольцом для помолвки для любителей оригинальных решений.