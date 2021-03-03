Инициаторы установки памятника погибшим медикам возмутились его «секретным» открытием

Лидер фракции «Яблоко» в ЗакСе Петербурга Борис Вишневский сообщил, что на открытие памятника погибшим в борьбе с коронавирусом медикам «Печальный ангел» не пригласили инициаторов его установки. Официальная церемония была назначена на 4 марта, однако губернатор Александр Беглов, уведомив только несколько СМИ, открыл его лично и на день раньше.

Создательницы стены памяти погибшим медикам и инициаторы установки памятника Галина Артеменко и Ирина Маслова возмутились подобному шагу губернатора. «Я помню, как мы с Ирой искали это место, как я поняла, что там должна быть фигура Ангела, созданная Романом. Именно эта. Мне больно, что так поступили именно с нами», — написала госпожа Артеменко на своей странице в Facebook.

На открытие была приглашена Мария Касьяненко, вдова автора памятника Романа, который скончался от коронавируса в мае 2020 года. Борис Вишневский утверждает, что ее пригласили только обсудить церемонию, а не проводить ее.

Народное открытие мемориала состоится, как и планировалось, 4 марта в полдень.

Олег Дилимбетов