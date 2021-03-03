«Кинотавр» пройдет в Сочи с 18 по 25 сентября

Открытый российский кинофестиваль «Кинотавр» пройдет в Сочи с 18 по 25 сентября 2021 года, сообщается на сайте фестиваля. Фестиваль многие годы традиционно проводился в июне, но в 2020 году из-за пандемии коронавируса прошел в сентябре.

«32-й Открытый российский кинофестиваль "Кинотавр" начинает прием заявок на участие в конкурсной программе полного и короткого метра. Фестиваль пройдет в Сочи с 18 по 25 сентября 2021 года. Основной площадкой показов, как и в предыдущие годы, станет Зимний театр»,— говорится в сообщении.

В пресс-службе «Кинотавра» отметили, что на расписание мировых фестивалей все еще влияет пандемия коронавируса. На этом фоне организаторы сочинского фестиваля приняли решение провести «Кинотавр» в полноценном виде позднее в этом году.

Напомним, в 2020 году СМИ и Telegram-каналы сообщали, что среди участников «Кинотавра» началась вспышка коронавируса. В числен заболевших называли телеведущую Екатерину Варнаву, режиссера Резо Гигинеишвили, члена жюри основного конкурса Нигину Сайфуллаеву, актеров Оксану Фандеру и Дениса Шведова.

О том, кто из гостей фестиваля получил положительный тест на COVID-19,— в материале “Ъ FM”.