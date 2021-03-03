SoundCloud меняет систему вознаграждения музыкантам

Вчера, 2 марта, немецкая аудиостриминговая платформа SoundCloud сообщила об изменении системы вознаграждения музыкантам, размещающим на ней свое творчество. С 1 апреля музыканты начнут получать отчисления от платных подписчиков пропорционально количеству прослушиваний своей музыки на этой платформе.

Традиционная система выплаты отчислений на стриминговых платформах заключается в том, что стриминговая платформа получает средства от платных подписчиков, затем этот пул средств распределяются пропорционально доли стримов того или иного исполнителя от общего числа стримов всех исполнителей. Таким образом, львиную долю средств подписчиков сервиса получают в основном топ-музыканты, даже если конкретный платный подписчик не слушает конкретного топ-исполнителя. SoundCloud заявляет, что такая система не дает развиваться независимым исполнителям, если они не входят в число наиболее популярных на данной платформе. Независимыми исполнителями считаются те, кто не имеет контракта с крупными рекорд-лейблами либо вовсе не имеет контракта с рекорд-лейблом, самостоятельно продвигая свое творчество.

СМИ отмечают, что независимые музыканты давно жаловались на такую несправедливую систему. В частности, британская The Guardian приводит результаты исследования французского Национального центра музыкальной индустрии, который подсчитал, что 10% всей выручки таких стриминговых платформ, как Spotify и Deezer, идут лишь десяти исполнителям, наиболее популярным на данных сервисах.

«Многие участники музыкальной индустрии давно хотели изменений. Мы рады, что станем одними из первых, кто действительно будет оказывать поддержку независимым музыкантам,— заявил гендиректор SoundCloud Михаэль Вайсман.— Теперь фанаты конкретных артистов смогут напрямую влиять на то, как получают отчисления эти артисты, а сами артисты получат больше возможностей для развития своей карьеры».

Евгений Хвостик