Сбербанк снизил первый взнос по льготной ипотеке для заемщиков без подтверждения дохода

Сбербанк существенно понизил первоначальный взнос по госпрограмме льготной ипотеки на приобретение квартир в новостройках, сообщил банк. Для заемщиков без подтверждения дохода первый взнос снижен с 50% до 30% стоимости жилья.

В июле 2020 года аналогичным образом банк снизил первичный взнос по обычным ипотечным программам. Для тех, кто может подтвердить свой доход, первоначальный взнос по льготной программе по-прежнему составляет 15% стоимости жилья. По словам зампреда Сбербанка Кирилла Царева, до недавнего времени высокий первоначальный взнос оставался одним из потенциальных барьеров при покупке жилья.

Ставка по программе льготной ипотеки, запущенной правительством РФ в апреле 2020 года на фоне распространения COVID-19, в Сбербанке составляет 6,4% годовых (доступно снижение до 6,1% при оформлении сделки в электронном виде, а при субсидировании от застройщика — доступна ставка от 0,1% годовых). В других банках она составляет от 5,7% до 6,5% годовых. По данным оператора программы — института развития «Дом.РФ» на 25 февраля, Сбербанк по ней выдал 209 тыс. кредитов на 548 млрд руб., ВТБ — 73 тыс. кредитов на 232 млрд руб., Альфа-банк — 15,4 тыс. кредитов на 63 млрд руб. Общий объем предоставленных льготных ипотечных кредитов составил 1,17 трлн руб.

Госпрограмма действует до середины 2021 года, ее объем составляет 1,85 трлн руб. Максимальная сумма кредита по ней в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях — 12 млн руб., в других регионах — 6 млн руб.

Ольга Шерункова