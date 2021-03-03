В Иркутской области задержаны начальник колонии и руководитель отдела СИЗО

В Иркутской области в рамках расследования уголовного дела задержан начальник исправительной колонии №6 (ИК-6) и руководитель оперативного отдела СИЗО-1, сообщает ФСИН России. Имена задержанных не приводятся, но из открытых источников известно, что начальник ИК-6 — Алексей Агапов.

Руководитель колонии задержан по делу о противоправных действиях со стороны заключенных в отношении осужденного Бакиева, а руководитель оперотдела следственного изолятора — по делу об издевательствах над осужденным Ондаром.

Напомним, с 18 января после большого количества жалоб на нарушения прав человека в Иркутской области началась комплексная проверка ФСИН в колониях и следственных изоляторах. На прошлой неделе сообщалось о возбуждении девяти уголовных дел о пытках. Пострадавшими проходят не менее 75 человек.

25 февраля был задержан, а потом помещен под домашний арест начальник ангарской колонии №15 Андрей Верещак. Ему было предъявлено обвинение по п. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). В апреле 2020 года в колонии произошел бунт, в результате которого сильно выгорела ее промзона.

Об аресте бывшего начальника горевшей ангарской колонии — в публикации “Ъ” «У бунта заключенных появился лесной след».

Екатерина Еременко, Иркутск