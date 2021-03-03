Уровень пассажиропотока на СвЖД в феврале снизился на 24%

Пассажиропоток на Свердловской железной дороге (СвЖД) в феврале составил 1,6 млн человек, что на 23,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в пресс-службе компании.

По данным СвЖД, в пригородном сообщении отправлено 1,2 млн пассажиров (-20,7%), в дальнем следовании — 0,4 млн (-32%). Пассажирооборот в феврале 2021 года составил 391 млн пасс-км, что на 35,5% меньше февраля 2020 года.

Всего с начала года с вокзалов и станций СвЖД отправлено 3,2 млн пассажиров, что на 26,2% меньше, чем за аналогичный период 2020 года. Из них в пригородном сообщении отправлено 2,35 млн пассажиров (-22,8%), в дальнем следовании — 0,85 млн (-34,3%). Пассажирооборот на СвЖД с начала 2021 года снизился на 36,3% и составил 895 млн пасс-км. При этом ОАО «РЖД» фиксирует снижение числа пассажиров по всей России в сравнении с февралем 2020 года: за последний месяц было перевезено 70,7 млн человек (-19,4% ) с пассажирооборотом в 5,4 млрд пасс-км (-28,5%).

Напомним, в январе пассажиропоток на свердловской магистрали сократился на 28%.

Ирина Пичурина