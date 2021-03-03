84 двора в 29 населенных пунктах Удмуртии планируют благоустроить в этом году

В этом году в Удмуртии планируют благоустроить 84 дворовые территории в 29 населенных пунктах по нацпроекту «Жилье и городская среда». Об этом сообщает пресс-служба администрации главы и правительства региона.

На всех объектах определены подрядчики. Как отметил председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов, все торги на дворовых территориях уже завершены, подходят к концу конкурсные процедуры на общественных пространствах. «Это позволяет подрядчикам заблаговременно подготовиться к сезону и выйти на работы сразу, как позволит погода. Как итог, в этом году все работы должны быть завершены до сильных похолоданий»,— отметил господин Семенов.

Всего в этом году в Удмуртии планируют благоустроить 100 общественных пространств. На 97 территориях уже определены организации, которые будут проводить работы. Контракты на выполнение работ на трех оставшихся пространствах должны заключить до 22 марта.

В рамках нацпроекта на благоустройство 184 территорий планируется направить 421 млн руб. из федерального и республиканского бюджетов.