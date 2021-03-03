«РМ Рейл Холдинг» увеличит выпуск контейнеров на «Абаканвагонмаше» в 2,5 раза

Компания «РМ Рейл Холдинг» сообщила о планах расширить мощности «Абаканвагонмаша». Как уточнили “Ъ-Сибирь” в компании, планируется увеличить мощность производства с 3 тыс. до 7,5 тыс. контейнеров в год. «Программа технического перевооружения рассчитана до конца 2021 года. В рамках этого предполагается покупка листогибочного оборудования, покрасочной камеры, обновление штамповой оснастки, склада готовой продукции»,— говорится в ответе на запрос.

Кроме этого, как уточнили в компании, в стадии детальной проработки находится проект по организации на базе «Абаканвагонмаша» ремонта подвижного состава: «Если создание сервисного центра будет экономически оправдано, «Абаканвагонмаш» сможет осуществлять ремонт около 5 тыс. вагонов в год».

По данным сайта компании, «РМ Рейл Абаканвагонмаш» — крупнейший российский производитель универсальных и специализированных контейнеров. В 2019 году, по данным «СПАРК-Интерфакс», выручка предприятия составила 164,7 млн руб., убыток – 12,9 млн руб.

Оксана Павлова