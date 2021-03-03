В Microsoft Teams появилась возможность проводить вебинары

Microsoft в рамках конференции Ignite 2021 представила новые функции в корпоративном сервисе Teams. Одним из нововведений стала возможность проводить интерактивные вебинары с количеством участников до 1 тыс. человек.

В вебинарах ввели настраиваемую регистрацию, расширенные параметры презентации, а также возможность отключения чата или видео и создание отчета после мероприятия. Если количество участников превысит 1 тыс. человек, то можно будет переключить на режим «только для просмотра» с охватом до 20 тыс. человек.

Также Microsoft вводит режим PowerPoint Live в Teams для проведения более эффективных презентаций с одновременно доступными в одном окне заметками, слайдами, чатом и списком участников. Благодаря режиму докладчика выступающие смогут настроить отображение контента для аудитории.

Евгений Федуненко