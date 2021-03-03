В ОБСЕ назвали приговор журналистке в Минске ударом по свободе СМИ

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейру назвала ударом по СМИ приговор белорусской журналистке портала Tut.by Екатерине Борисевич к лишению свободы. Госпожу Борисевич суд в Минске накануне приговорил к шести месяцам лишения свободы за разглашение врачебной тайны по делу о смерти участника акций протеста Романа Бондаренко.

«Я опечалена решением суда, приговорившего журналистку Tut.by Катерину Борисевич к шести месяцам лишения свободы. Это еще один удар по свободе СМИ в Беларуси. Не должно быть уголовного преследования за предоставление информации, представляющей законный общественный интерес»,— написала госпожа Рибейру в Twitter.

Также суд в Минске признал врача Городской больницы скорой медицинской помощи Артема Сорокина виновным в разглашении врачебной тайны. Его приговорили к лишению свободы на два года с отсрочкой приговора на год.