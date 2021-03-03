Госэконадзор Ленобласти назвал фейком информацию о свалочном газе в Северной Самарке

В разговоре с корреспондентом издания Online47 представитель Госэконадзора Ленобласти назвал фейком ранее появившиеся сообщения в соцсетях о выбросе свалочного газа на мусорном полигоне «Северная Самарка».

«Вся информация, которая распространяется в социальных сетях — фейк. Специалисты выезжали на место и факт выброса свалочного газа не подтвердился», — цитирует представителя ведомства Online47. Имя и должность сотрудника, общавшегося с корреспондентом, издание не уточняет.

Как ранее сообщал “Ъ-СПб”, власти Ленобласти отказались от расширения полигона «Северная Самарка».