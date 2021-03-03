Число зараженных COVID-19 в Самарской области достигло 49355 человек

За сутки в Самарской области были выявлены 273 новых зараженных коронавирусной инфекцией. За этот период 292 пациента были выписаны из больниц региона. Также за прошедшие 24 часа скончались три пациента, у которых ранее подтвердился коронавирус. Об этом в среду сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Нарастающим итогом всего за время пандемии в Самарской области было зафиксировано 49355 случаев заражения коронавирусной инфекции. Число умерших за этот период в регионе достигло 915 человек.

Георгий Портнов