В Прикамье коронавирусной инфекцией заболели еще 177 человек

За сутки в Пермском крае выявили 177 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Роспотребнадзор. По уровню заболеваемости край занимает 11 место в России.

По данным краевого минздрава, из числа новых заболевших 128 человек проходят лечение дома, госпитализированы 49 инфицированных. На утро 3 марта в «ковидных» отделениях больниц Пермского края находятся 855 человек, из них 68 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Доля свободного коечного фонда в больницах Пермского края составляет 41,4%.

С начала пандемии коронавирус был выявлен у 47 392 жителей Пермского края. Вылечились от болезни 39 671 человек, 2937 заболевших умерли.