На Ямале еще 37 человек заразились COVID-19

За прошедшие сутки в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) выявили 37 новых случаев коронавирусной инфекции, один человек скончался, сообщил информационный центр по мониторингу COVID-19.

С начала пандемии в регионе коронавирусной инфекцией заразились 37 215 человек. Из них больше 35 тыс. уже выздоровели, 401 пациент скончался.

За сутки в России COVID-19 подтвердился еще у 10 535 человек. Общее число зараженных с начала пандемии достигло 4 278 750. Более 3,8 млн пациентов выздоровели, 87 348 больных скончались.

Михаил Мананников