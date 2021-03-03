За год рождаемость в Свердловской области упала на 5%

В Свердловской области в 2020 году родилось 44,3 тыс. детей, что на 5% меньше чем годом ранее, сообщила заместитель начальника Управления ЗАГС Свердловской области Наталья Храмова.

По ее словам, самое большое количество рождений в Свердловской области было зарегистрировано в 50-е годы — это 94 тыс., в 1960-е годы рождаемость составляла около 60 тыс. в год, в 1980-е годы 78-90 тыс. В 1990-е годы регистрировалось всего 44 тыс. Наименьшие показатели были зарегистрированы в 1997 году — 38,7 тыс., в 2000 году — 38,3 тыс.

Начиная с 2002 года рождаемость пошла вверх, пик рождаемости пришелся на 2014 год. Тогда было зарегистрировано 63,4 тыс. новорожденных. С 2015 года наметилась тенденция к снижению рождаемости и в 2020 году было зарегистрировано 44,3 ребенка.

«Это на две тысячи актов меньше, чем в прошлом году — падение на 5%. Получается, что мы вышли по показателям на цифру 1999 года. Снижение рождаемости на сегодня это объяснимый факт — он связан с особенностями демографической ситуации в 90-е и характерен для все России. Мы пожинаем плоды той экономической ситуации, которая была у нас 20-25 лет назад», — рассказала Наталья Храмова, добавив, что к 2025 году ожидается рост рождаемости.

В 2020 году в Свердловской области родилось 22,7 тыс. мальчиков и 21,7 тыс. девочек, 632 двойни и 10 троен.

С 2013 года в регионе наблюдается такая положительная тенденция, как рождение вторых и третьих детей в семьях. На сегодняшний день этот показатель достиг 67%.

«Кроме того, как положительную тенденцию необходимо отметить сокращение количества детей, рожденных у одиноких матерей и с установлением отцовства. Возрастают показатели по рождаемости детей в зарегистрированном браке. На сегодняшний день — это 18,7 тыс. детей, это 76,6% от общего показателя по рождаемости», — рассказала госпожа Храмова.

Основной возраст, в котором женщины становятся мамами — это 21-30 лет (21 тыс.), затем идет возраст 31-40 лет. В тоже время, в 2020 году увеличилось количество несовершеннолетних матерей. В 2019 году их было 364, а в 2020 – 416.

Также по словам Натальи Храмовой, за последние пять лет показатель по подкинутым или найденным детям снизился на 50%. В 2020 году нашли всего трех новорожденных детей.