Прикамье может посетить министр спорта РФ

Министр спорта России Олег Матыцин планирует приехать в Пермский край на финал X Всероссийских зимних сельских спортивных игр. Об этом на заседании правительства региона сообщила глава краевого минспорта Татьяна Чеснакова.

«Планируем приезд министра. По предварительным данным, он будет. Точно будут все замы, которые курируют направление массового спорта», — сказала госпожа Чеснакова. Министр также добавила, что регион собирается заключить с Минспорта РФ соглашение о взаимодействии. Подписание документа должно состояться в Перми.

Финальные соревнования Всероссийских зимних сельских спортивных игр пройдет на территории Пермского края с 16 по 21 марта 2021 года. В Пермь приедут участники из 41 региона страны. Состязания будут проходить на трех площадках: в спорткомплексе им. Сухарева, на лыжной базе «Прикамье» и на конноспортивном комплексе «Ферма». В программу включены лыжные гонки, соревнования спортивных семей, полиатлон, шахматы, шашки, троеборье механизаторов и троеборье дояров.

Финал игр в Пермском крае пройдет во второй раз. Впервые регион принимал соревнования в 2015 году в Чайковском.