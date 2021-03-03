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ТМК претендует на покупку Челябинского трубопрокатного завода

Трубная металлургическая компания (ТМК) Дмитрия Пумпянского стала основным претендентом на покупку Челябинского трубопрокатного завода. Об этом сообщает РБК со ссылкой на несколько источников, близких к переговорам. По данным издания, сделка может состояться в апреле-мае. Стороны информацию о возможной скорой сделке не комментируют.

Ранее обсуждалась возможность слияния группы ЧТПЗ с Загорским трубным заводом, однако, как сообщил “Ъ” представитель компании, ЗТЗ не рассматривает сделки M&А в качестве сценария расширения бизнеса и намерен сосредоточиться на строительстве собственных производственных активов.

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