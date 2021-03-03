Бывший арендатор автовокзалов в Прикамье готов инвестировать в их реконструкцию

В региональном минэкономразвия находится на рассмотрении предложение о заключении концессионного соглашения на реконструкцию автовокзалов, автостанций и кассовых пунктов на территории Пермского края. Как рассказал сегодня на заседании краевого правительства глава ведомства Эдуард Соснин, инвестором готово выступить ООО «Автовокзалы Прикамья». Компания подала заявку 2 февраля в порядке частной концессионной инициативы.

Планируется, что соглашение будет заключено на 20 лет и в результате его реализации будет реконструирована инфраструктура автовокзалов в Перми, Добрянке, Нытве, Кудымкаре, Барде, Осе, Чернушке, Лысьве, Очере, Сиве, Суксуне, Уинском, Верещагино, Ильинском, Орде и Карагае. Предполагаемая сумма инвестиций — 160 млн руб.

По словам господина Соснина, заявка компании была рассмотрена на заседании межведомственной комиссии по ГЧП 25 февраля. По итогам обсуждения, принято решение о возможности заключить с ООО «Автовокзалы Прикамья» соглашение на других условиях. Министр пояснил, что в дальнейшем в ходе переговоров и совместных совещаний с инвестором будет проведена работа по устранению замечаний и согласованию ключевых параметров объектов.

«Передача автовокзалов в концессию позволит создать комфортную инфраструктуру для пассажиров, обеспечить бесперебойное и безопасное функционирование автостанций, повысит транспортную безопасность и качество услуг», — отметил Эдуард Соснин.

По данным краевого министерства транспорта, сегодня в Пермском крае действует 7 автовокзалов, 17 автостанций и 28 кассовых пунктов. Из них в собственности региона находится 18 объектов, ими управляет ПКГУП «Автовокзал». В середине февраля глава минтранса Прикамья Андрей Алякринский заявил, что краевые власти планируют привлечь частных инвесторов для ремонта автовокзалов и автостанций на территории региона. Тогда он сообщил, что поступило две заявки на заключение концессионного соглашения.

ООО «Автовокзалы Прикамья» принадлежит предпринимателю Роману Биджакову. Возглавляет компанию Андрей Отинов. По данным kartoteka.ru, выручка компании в 2019 составила 14,8 млн руб., чистая прибыль — 932 тыс. руб.

Ранее компания выступала арендатором автовокзалов и автостанций в Пермском крае. В 2011 году практически все имущество ПКГУП «Автовокзал» было отдано в аренду на пять лет. Арендаторами выступили структуры, входившие в ООО . В 2012 году власти края объявили о намерении вернуться к старой схеме управления активами предприятия и расторгнуть договоры аренды с предпринимателями. Были инициированы различные судебные споры, однако расторгнуть договоры с арендаторами так и не удалось. Когда сроки аренды истекли, «Автовокзалы Прикамья» добровольно отдали имущество предприятию.