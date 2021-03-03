Вратарь «Тампы» Василевский стал первой звездой дня в НХЛ

Российский вратарь клуба «Тампа Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский стал первой звездой прошедшего игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщается на сайте лиги. В выездном матче против «Далласа» он отразил 28 бросков, «Тампа» победила со счетом 2:0 (1:0, 0:0, 1:0). Василевский стал первым вратарем в истории клуба, кому удалось провести три матча на ноль подряд против одного и того же соперника.

Второй звездой стал финский нападающий «Питтсбурга» Каспери Капанен, он забросил две шайбы в ворота «Филадельфии» (5:2). Третьей звездой признан американский форвард «Виннипега» Кайл Коннор, на его счету одна заброшенная шайба и две голевые передачи в матче против «Ванкувера» (5:2).

Ранее Андрей Василевский, а также капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин вошли в десятку самых высокооплачиваемых игроков НХЛ по версии Forbes.