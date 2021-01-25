Три россиянина вошли в список самых высокооплачиваемых игроков НХЛ

Российские хоккеисты Александр Овечкин, Артемий Панарин и Андрей Василевский вошли в десятку самых высокооплачиваемых игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по версии Forbes.

Нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поднялся в рейтинге с шестой на четвертую строчку. Его доходы в 2020 году составили $13,2 млн. Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин в прошлогоднем рейтинге был восьмым и поднялся на шестую строчку. В 2020 году он заработал $11,2 млн. Вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский впервые попал в рейтинг. Он занял в нем десятую строчку. Его доход составил $10,1 млн.

Лидером рейтинга стал хоккеист «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс. Он заработал $16 млн. Второе место в рейтинге — у Коннора Макдэвида, нападающего «Эдмонтон Ойлерз». Его заработок составил $15,2 млн. Тройку замкнул Митч Марнер из «Торонто Мэйпл Лифс», заработавший $15 млн.