В Ярославле за обман туристов на 1,2 млн рублей агенту дали условный срок

В Ярославле суд признал виновной 30-летнюю женщину, которая, работая в туристическом агентстве, присвоила себе более 1,2 млн руб. обманывая туристов, сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области. Женщина признана виновной по ч. 2, 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, а также совершенное в крупном размере). Ей назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года. В настоящий момент, приговор в законную силу не вступил.

Согласно материалам дела, в 2019 году обвиняемая, работая без официального трудоустройства в одном из туристических агентств в Кировском районе Ярославля, сообщала клиентам недостоверную информацию о том, что выбранный ими тур забронирован и оплачен, а денежные средства, полученные от туристов в счет оплаты тура, присваивала себе. По данным прокуратуры, суммы причиненного ущерба потерпевшим варьировались от 38 до 300 тыс. руб.

«От одной из потерпевших женщина обманным путем получила 103 тыс. руб. за туристическую путевку в Тунис, а у другого потерпевшего похитила 300 тыс. руб. якобы в счет оплаты туров на остров Бали и в Объединенные Арабские Эмираты»,— пояснили в пресс-службе, уточнив, что в результате махинаций туроператора, десяти потерпевшим причинен материальный ущерб на общую сумму более 1,2 млн руб.

Ранее “Ъ-Ярославль” сообщал, что в городе Рыбинске суд приговорил к лишению свободы на срок 2.5 года, с отбыванием наказания в исправительной колони общего режима директора турагентства. Ее признали виновной в мошенничестве и присвоении денежных средств. Своими действиями осужденная причинила ущерб клиентам турагентства на сумму более 2,5 млн руб.

Дарья Сабаева