Закон о развитии личных подсобных хозяйств приняли в Удмуртии

Депутаты госсовета Удмуртии в двух чтениях приняли новый региональный закон о развитии личных подсобных хозяйств (ЛПХ). Об этом сообщает пресс-служба парламента республики.

«Законопроектом предусматриваются организационные и финансовые меры государственной поддержки, в том числе разработка и реализация государственных программ, направленных на развитие ЛПХ в Удмуртии, содействие в организации заготовительных приёмных пунктов в сельских территориях, организация ветеринарного обслуживания сельскохозяйственных животных, проведение мероприятий по повышению их продуктивности и племенных качеств, помощь в создании сбытовых, перерабатывающих, обслуживающих и иных сельскохозяйственных потребкооперативов, а также различные меры информационной, консультационной и методической помощи»,— говорится в сообщении.