Папа римский предрек новый потоп из-за глобального потепления

Папа римский Франциск считает, что Всемирный потоп может повториться в мире из-за повышения температуры и таяния ледников. Он отметил, что некоторые «эксперты» считают Библию мифом, но археологи нашли подтверждение, что потоп был.

«Потоп, возможно, из-за повышения температуры и таяния ледников, произойдет сейчас, если мы продолжим идти по тому же пути»,— считает папа римский. Его слова приводятся в книге «О пороках и добродетелях», написанной капелланом тюрьмы города Падуя доном Марко Поццой на основе бесед с понтификом. Ее отрывок опубликовала газета Corriere delle Sera.

Напомним, 23 февраля Совбез ООН признал изменение климата серьезнейшей угрозой безопасности мира. Премьер-министр Великобритании (страна председательствует в Совбезе ООН) Борис Джонсон подчеркнул, что «вопрос уже не "если", а "когда" вашей стране и вашим гражданам придется столкнуться с последствиями изменения климата для безопасности». Он призвал глав государств и правительств взять высокие обязательства по борьбе с изменением климата.