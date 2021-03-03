Одна из крупнейших партий ФРГ предложила облегчить визовый режим с Россией

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), которая входит в коалиционное правительство, хочет облегчить визовый режим с Россией «для молодежного обмена». Об этом говорится в проекте предвыборной программы партии, который размещен на ее сайте. СДПГ утверждает, что готова на сотрудничество с Москвой несмотря на проблемы в двусторонних отношениях.

«При всей необходимой критике, мы и в отношении России делаем ставку на готовность к диалогу и сотрудничеству. Мир в Европе возможен не против, а только с Россией. Ценными в отношениях с Россией является межобщественные контакты, поддержку и расширение которых мы хотим продолжать, в том числе посредством облегчения визового режима для молодежного обмена»,— говорится в программе (цитата по «РИА Новости»). Вместе с тем партия указывает на проблемные вопросы — Крым, Донбасс, кибератаки и предполагаемое отравление оппозиционера Алексея Навального.

СДПГ считает, что нужно выработать общеевропейскую политику в отношении России. По мнению партии, «конструктивная готовность к диалогу» со стороны Москвы является «предпосылкой для снятия напряженности». СДПГ считает, что в интересах ФРГ и ЕС нужно достичь прогресса с Россией по вопросам общей безопасности, разоружения и контроля над вооружениями, а также по темам климата, развития энергетики и борьбы с пандемией.

В Германии выборы в бундестаг пройдут 26 сентября. По их итогам будет сформировано новое правительство. В январе Христианско-демократический союз (ХДС), которым почти 20 лет руководила Ангела Меркель, возглавил премьер-министр федеральной земли Северный Рейн—Вестфалия Армин Лашет.

О перспективах нового руководителя — в материале “Ъ” «Герр Лашет — преемник фрау Меркель».