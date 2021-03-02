МЧС предупредило о сильном ветре в Москве

Главное управление МЧС по Москве распространило экстренное предупреждение о ветре с порывами до 15 м в секунду с вечера вторника до утра среды.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет в период с 21 часа 2 марта до 09 часов 3 марта в Москве ожидается ветер порывами до 15 м/с, переход температуры через 0° в сторону отрицательных значений, гололедица»,— сообщается в Twitter ведомства.

МЧС рекомендовало при управлении автомобилем увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать обгонов и перестроений. Кроме того, пешеходам во время метели рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.