Не мчится стройка удалая

В Перми на круглом столе о перспективах развития промышленности региона руководители крупных предприятий вступили в дискуссию со строителями. По данным промышленников, местные и российские компании не в состоянии обеспечить строительство крупных производственных объектов. Так, председатель совета директоров ПАО «Метафракс» Армен Гарслян рассказал, что компания не смогла найти в России даже необходимого количества сварщиков. Руководитель Краснокамского завода ЖБК Константин Меновщиков, напротив, считает, что пермские производители стройматериалов недостаточно подключены к реализации крупных проектов в крае.

В круглом столе, посвященном трендам и перспективе развития региональной промышленной политики, приняли участие более десяти руководителей прикамских предприятий, а также представители РЖД и органов исполнительной власти. Кроме обычных на таких мероприятиях докладов об итогах ушедшего года и планах на текущий, руководители спорили о возможностях местных строительных организаций. Так, председатель совета директоров ПАО «Метафракс» Армен Гарслян посетовал, что для реализации крупных проектов компания не может найти отечественных специалистов. «В России нет организаций, которым под силу самостоятельно построить новый завод,— рассказал господин Гарслян,— например, мы не смогли найти по всей стране 85 сварщиков высокого давления. В итоге наняли турецкую компанию, и на объекте работали специалисты из Турции и Индии».

Господин Гарслян отметил, что в рамках программы развития ПАО «Метафракс» до 2030 года были запланированы инвестиции около 900 млн евро. По его словам, сейчас эта цифра корректируется, так как необходимо «пересчитать строительную часть».

Директор ООО «Краснокамский завод ЖБК» Константин Меновщиков в ответ заявил, что крупный бизнес, на его взгляд, недостаточно использует потенциал местных строителей при реализации крупных проектов. По его мнению, возможности пермских предприятий могут учитываться еще на стадии проектирования объектов.

«На таких крупных объектах, как аэропорт или новый калийный комбинат, из местных материалов используются только сваи, но зато металлоконструкции везут из других регионов,— говорит господин Меновщиков,— а мы, в свою очередь, возим наши железобетонные конструкции на стройки в Тобольск за 1,2 тыс. км». По его мнению, с учетом роста цены на металл практически на 100%, дешевле было бы использовать материалы, которые предлагают пермские строители. При этом Константин Меновщиков признал, что в отрасли есть проблемы с квалифицированными кадрами, прежде всего, с инженерами: «Когда я в 2004 году оканчивал строительный факультет политеха, то в год выпускалось 120 специалистов, а сейчас их количество снизилось до 30».

На проблемы с привлечением подрядчиков пожаловался и генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» Сергей Андронов. По его словам, «проблемы со строительно-монтажными работами просто жуткие». «Сегодня нам некого выбрать для производства работ по капитальным ремонтам, мы уже хотим объявлять тендеры на пять лет, которые дают подрядчику гарантированные объемы. Может быть, тогда появятся серьезные игроки. Но пока в России нет компаний для серьезных строек, по крайней мере, в области нефтехимии».

При этом господин Андронов рассказал, что, в условиях развития Осенцовского промышленного узла, необходимо кардинально решить проблему с логистикой. «Уже сейчас в 8.00–8.30 утра улицы Промышленная и Леонова практически стоят, а когда начнутся большие стройки, ситуация еще усугубится»,— считает генеральный директор ПНОС. Сейчас, по его словам, разрабатывается техническое решение по улучшению транспортной доступности промузла.

Дмитрий Астахов