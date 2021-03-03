Галерея пошла на взлет

Победителем четвертого конкурса на проектирование и строительство пермской галереи стала нижегородская ГК LimakMarash, подконтрольная турецкому холдингу LimakGroup. Компания специализируется на создании аэро­портовой инфраструктуры, а также занимается возведением торговых объектов, в числе которых МФЦ «Эспланада» в Перми. Ранее турецкие застройщики уже проявляли интерес к строительству галереи. Один из них сумел добиться отмены результатов предыдущего конкурса на право реализации проекта.



Подведены итоги конкурса на проектирование и строительство нового здания Пермской государственной художественной галереи. Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, победителем стало нижегородское ООО «ЛимакМаращСтрой» (ГК Limak Marash), предложившее выполнить работы за 4,2 млрд руб. В течение 20 дней управление капстроительства Прикамья заключит с компанией контракт при условии предоставления обеспечения.

Напомним, конкурс был объявлен в конце декабря, начальная (максимальная) цена контракта — 4,231 млрд руб. На предыдущем конкурсе стоимость строительства оценивалась в 4,123 млрд руб. Техническое задание предусматривает строительство пятиэтажного здания площадью 21,6 тыс. кв. м на территории культурно-рекреационного пространства «Завод Шпагина» (ул. Советская, 1). Это в семь раз больше действующего помещения галереи. Объект планируется сдать в эксплуатацию в 2023 году.

На участие в закупке заявлялись также ООО «Фортэкс» (Татарстан), АО «Строительная компания ФЛАН-М» (Москва) и победитель предыдущего конкурса ООО «АСГ Техно Строй» (Московская обл.).

Наименьшую цену контракта предложило ООО «АСГ Техно Строй» — 4,09 млрд руб., но, несмотря на это, ему не удалось набрать достаточного для победы количества баллов, так как цена представленного в подтверждение опыта контракта составила 2,06 млрд руб. «ЛимакМаращ­Строй» подтвердил опыт выполнения работ контрактом на 13,3 млрд руб. (строительство аэропортового комплекса Платов в Ростове-на-Дону, сдан в 2017 году), что превышает максимальную цену строительства галереи более чем в три раза. Это позволило компании набрать наибольшее количество баллов по оценочному критерию.

Группа компаний Limak Marash создана в 2015 году. Она является результатом партнерства российской компании «МаращСтрой» и турецкого строительного холдинга Limak Group, работающего с 1976 года. Limak Marash специализируется на строительстве инфраструктурных, транспортных, строительных объектов и жилья. Владельцами ООО «ЛимакМаращСтрой» выступают Баджаксыз Турхан Сердар (50%), Караджа Селчук (25%) и Эртем Эртан Оккеш (25%). Возглавляет общество Рагим Махмудов. Выручка компании по итогам 2019 года составила 7 млрд руб., чистая прибыль — 18,2 млн руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «ЛимакМаращСтрой» принимало участие в 14 торговых процедурах и получило шесть госконтрактов на сумму 91,5 млн руб. В основном, общество занимается проектами, которые реализуются за счет частных инвестиций. По информации на сайте компании, помимо Платова, группа Limak Marash построила новый терминал аэропорта Челябинска, аэропорты в Волгограде и Хабаровске, торговый центр «Столица» в Москве, реконструировало привокзальную площадь аэропорта Новосибирска. Осенью прошлого года ГК получила контракт на строительство пассажирского терминала в аэропорту Нового Уренгоя. Также Limak Marash является одним из генподрядчиков возведения МФЦ «Эспланада» в Перми, который планируется полностью сдать в 2022 году.

Отметим, ранее интерес к строительству проявляли другие турецкие девелоперы — ГК «Монолит Констракшн» и АО «КонтекИншаат Аноним Ширкети».

Конкурс на проектирование и строительство объекта проходит уже в четвертый раз. Первый аукцион, объявленный в конце 2019 года, признан несостоявшимся, так как на него не поступило ни одной заявки. Во время повторных торгов весной 2020 года единственным участником закупки стало московское ООО «РСК-Ренессанс», занимавшееся ремонтными и реставрационными работами для театров бизнесмена Владимира Кехмана. Позднее «РСК-Ренессанс» отстранили от аукциона, так как компания представила недостоверную информацию о возведении многоквартирного дома во Владивостоке. На третий конкурс, от 5 октября, поступила единственная заявка — от ООО «АСГ Техно Строй», подконтрольного Алексею Садкову, сыну депутата Калининградской областной думы Виталия Садкова. Однако АО «КонтекИншаат Аноним Ширкети» пожаловалось по этому поводу в ФАС РФ. Антимонопольная служба во время проверки конкурса выявила нарушения и заблокировала торги и их результаты.

Екатерина Артемова