Столичные власти уберут предупреждающие о камерах знаки, оставив их только на въезде в город

Все таблички 8.23 «Фотовидеофиксация», установленные в черте Москвы, будут демонтированы до 1 сентября 2021 года. Останутся только знаки, установленные на въездах в город. Об этом «Ъ» рассказали в столичном «Центре организации дорожного движения» (ЦОДД).

1 марта вступили в силу поправки в ПДД и новый ГОСТ: знак «Фотовидеофиксация» (внешний вид его не изменился) теперь необязательно устанавливать перед каждой камерой в границах населенного пункта: достаточно одного указателя на въезде. «Местоположение камер в городе всем известны, они есть в навигаторе, также они размещены на едином транспортном портале и сайте ЦОДД, — пояснили 'Ъ' в центре. — Информация регулярно обновляется. Любой из жителей может ознакомиться». Сейчас в городе, по данным ЦОДД, установлено порядка 1 тыс. табличек «Фотовидеофиксация» и более 2,6 тыс. стационарных камер.

Подробнее о вступивших в силу поправках в ПДД и новом ГОСТе читайте в материале «Ъ» «Этот знак мы принимали как могли».