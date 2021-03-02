Осужденный за госизмену экс-сотрудник ФСБ Докучаев попросил об УДО

Бывший оперуполномоченный Центра информационной безопасности ФСБ России Дмитрий Докучаев попросил освободить его условно-досрочно от отбытия наказания, сообщили в пресс-службе Лефортовского суда. Весной 2019 года Дмитрий Докучаева получил шесть лет колонии строго режима за государственную измену (ст. 275 УК РФ).

«Поступил материал от адвоката в интересах Докучаева, но дата еще не назначена»,— сказала пресс-секретарь суда Дарья Розмахова (цитата по ТАСС).

По версии следствия, в 2011 году через Дмитрия Докучаева сотрудникам ФБР были переданы сведения об оперативно-разыскной деятельности по делу основателя и гендиректора процессинговой компании Chronopay Павла Врублевского, которого в США считают киберпреступником.

Подробнее о деле — в материале “Ъ” «Шпионское дело закончилось оперативником».