Рогозин: украденное на Байконуре оборудование принадлежит Казахстану

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что украденные со стартовой площадки № 110 космодрома Байконур детали являются собственностью Казахстана, сообщил ТАСС со ссылкой на его Facebook.

«От себя добавлю, что это собственность Казахстана»,— передает агентство слова господина Рогозин. Речь идет о шкафах с неработающим с конца 1980-х годов оборудованием, говорится в сообщении. В открытом доступе поста со словами Дмитрия Рогозина нет.

О краже на космодроме Байконур сегодня, 2 марта, сообщила пресс-служба Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ФГУП «ЦЭНКИ», входит в «Роскосмос»). По данным РЕН ТВ, были похищены детали с драгоценными редкоземельными металлами.