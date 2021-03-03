Внештатная ситуация

Челябинск вошел в топ-10 российских городов по динамике увеличения спроса на аутсорсинговые услуги для бизнеса. Их востребованность за последние четыре месяца выросла на 70%, а предложение — на 42%. Наиболее популярными на аутсорсе стали услуги юристов и бухгалтеров. Но в то же время участники рынка отмечают стремление работодателей получить квалифицированных сотрудников интеллектуального труда в штат. Сложившаяся тенденция, по мнению экспертов, знак, что экономика стоит на пороге перехода к новому этапу, в котором ключевым по объему будет рынок услуг, а не товаров.



В Челябинске на 70% вырос спрос на деловые услуги осенью — зимой 2020–2021 годов по сравнению с аналогичным период годом ранее. Предложение за тот же период выросло на 42%. Такие данные представили аналитики «Авито. Услуги». По динамике роста спроса на аутсорсинг Челябинск вошел в первую десятку российских городов.

«Вынужденное освоение онлайна и переход на “удаленку” стали для многих предпринимателей поводом пересмотреть свое отношение к внештатным специалистам, а заодно и связанные с ведением бизнеса расходы. С отменой карантинных ограничений и повышением деловой активности бизнесмены все чаще передают деловые и бэк-офисные услуги на аутсорс»,— отмечают авторы исследования.

В целом по России спрос на аутсорсинговые услуги для бизнеса за год увеличился на 56%, а предложение на 41%. Наибольший рост зафиксирован в Тюмени — на 129%, Барнауле — 124% и Ижевске — 114%. Также в десятке Воронеж (+89%), Ставрополь (+88%), Ульяновск (+78%), Уфа (+76%), Саратов (+74%), Новосибирск (+73%), Челябинск и Иркутск с приростом в 70% у каждого.

Наиболее востребованными на аутсорсе стали юридические услуги, в том числе регистрация и ликвидация организаций, представление интересов в суде, защита торговых марок и другие направления. Так, на «удаленные» услуги юристов приходится 41% от общего объема спроса в соответствующем разделе «Авито». За год их востребованность в целом по стране выросла на 42%, в Челябинске — на 63%. Предложение увеличилось на 37% и 33% соответственно. Популярность услуг бухгалтерского учета в Челябинске за год выросла на 23%. Всего они занимают долю в 12%. Количество объявлений о предоставлении бухгалтерских услуг увеличилось на четверть. По словам руководителя маркетинговых проектов «Авито. Услуги» Ивана Чулкова, 2020 год заставил многих предпринимателей искать новые направления развития бизнеса: осваивать онлайн-площадки и инструменты продвижения, принимать участие в тендерах, запускать новые направления. «Самостоятельно освоиться в новой области, учесть все риски и распределить ресурсы предпринимателям зачастую сложно, поэтому к решению подобных задач они активно привлекали консультантов: за год спрос на подобные услуги в России увеличился на 88%, а в Челябинске — на 56%. При этом по стране предложение выросло на 60%, а в Челябинске — на 51%»,— говорит господин Чулков.

Директор челябинского агентства «Бизнес и Кадры» Людмила Соколова в разговоре с “Ъ-Южный Урал” отметила другую тенденцию — рост спроса со стороны работодателей на постоянных штатных работников интеллектуального труда. «Мы видим, что наши заказчики, как правило, это давно работающие компании малого, среднего и крупного бизнеса, ищут профессионалов, которые оказывают интеллектуальные услуги, в штат. А потенциальные сотрудники, наоборот, хотят работать на проектах или дистанционно. Тенденция такая, что люди хотели бы работать в более гибком режиме, это потребность работников»,— говорит эксперт.

Главный аналитик группы компаний «Алор» Алексей Антонов считает, что рост спроса на аутсорсинговые услуги для бизнеса, в первую очередь, указывает на значительный рост объема предложения с качеством, которое устраивает заказчиков. «Ранее качество услуг было основным сдерживающим фактором развития этой ниши. Если вы хотя бы один раз обожглись, заказывая через аутсорс, скажем, юридическое обслуживание или маркетинговые услуги, то второй раз вы вряд ли будете пробовать. Верно и обратное: если качество вас устроило, вы закажете повторно, а также будете рекомендовать подрядчика своим знакомым. Скорее всего, в Челябинске набралась критическая масса исполнительных подрядчиков, которые смогли построить репутацию среди заказчиков и оживить этот рынок. Второй фактор развития аутсорса — это рост удаленной занятости в пандемию и рост степени принятия того, что подрядчик или сотрудник не находится в рабочее время в офисе, да и сами офисы тоже перестают быть необходимыми. Эти процессы шли на рынке труда и раньше, но пандемия ускорила их. Это очень хороший знак, знак того, что наша экономика стоит на пороге перехода к новому этапу, в котором рынок услуг будет ключевым по объему по сравнению с рынком товаров, особенно — сырьевых»,— говорит эксперт. По его мнению, наиболее востребованными в формате аутсорса будут услуги PR и маркетинга, юридические и бухгалтерские.

Юлия Гарипова