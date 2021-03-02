Экс-гендиректору «Воронежской горэлектросети» вынесли приговор за мошенничество и злоупотребление

Центральный райсуд Воронежа вынес приговор бывшему гендиректору МУП «Воронежская горэлектросеть» (ВГЭС) Александру Гаврилину. Он признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) и мошенничестве с использованием служебного положения в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщили в прокуратуре региона.

Суд установил, что Александр Гаврилин «преднамеренно создал» с бывшими руководителями предприятия кредиторскую задолженность ВГЭС в размере более 520 млн руб., что повлекло снижение стоимости активов компании при реорганизации и нарушение прав учредителя — администрации Воронежа. Речь идет о предполагаемом изготовлении фиктивных документов о выполнении работ для ВГЭС. «Кроме того, Гаврилин незаконно получил право на денежные средства в размере более 71 млн руб., принадлежащие предприятию, преобразованному в АО “ВГЭС”»,— рассказали в прокуратуре. Бывший гендиректор приговорен к трем годам лишения свободы.

В рамках расследования уголовных дел, связанных с ВГЭС, обвинения были предъявлены еще трем сотрудникам компании — бывшему гендиректору и экс-депутату гордумы Руслану Кочетову, а также двум его заместителям: Марине Аркатовой (по финансам) и Денису Сапелкину (по правовым вопросам).

Напомним, летом 2020 года обострился конфликт между владельцем АО «Воронежская горэлектросеть» (ВГЭС) — госкомпанией «Россети» и пытавшимися купить этот актив структурами известного местного бизнесмена Вадима Ишутина. Приставы арестовали счета ВГЭС по заявлению структуры, которая за последние несколько лет скупила около 400 млн руб. долгов горэлектросети и стала добиваться их взыскания. В результате осложнилась работа крупного актива «Россетей» в Черноземье, на покупку которого они потратили 1,5 млрд руб.

Подробнее об аресте счетов «Воронежской горэлектросети» — в публикации “Ъ-Черноземье”.

Олег Мухин