Мама-Анархия

Итальянские дизайнеры уже смирились с отсутствием правил в новой реальности. Последние показы Недели моды в Милане доказали, что каждый бренд выходит из ситуации как может. Пока Valentino отказываются заглядывать в свои архивы и выбирают панк в качестве основной темы, Ermanno Scervino полностью меняют свою эстетику. D&G и вовсе признают, что их коллекция может быть неактуальна для текущего времени, и не жертвуют количеством производимой одежды.

Valentino

Для своего показа Пьерпаоло Пиччоли пришлось пойти на отчаянный шаг — открыть исторический Piccolo Teatro в Милане. Культурный сектор Италии замер уже на целый год, и дизайнер признался, что ему очень не хватает чувства принадлежности к зрителям. «Открыть театр, пусть даже на день — это очень панковский поступок», — заметил он.

Панк и стал основной темой для новой коллекции Valentino. Черные сетчатые водолазки в каждом образе, ультракороткие юбки и шорты, крупные ромбы в качестве основного принта на пальто и тренчи из перфорированной ткани — вся одежда выполнена в кутюрных традициях дома.

Несмотря на иллюзорную лаконичность коллекции, именно отделка расставляет акценты в каждом образе: кружевные жабо и воротники, объемная вышивка-интарсия и фирменная техника budellini, в которой узкие куски ткани нашиваются в несколько слоев на тюлевую основу. Свитера с графичными вырезами напоминают о технике оригами, по которой часто изготавливают гирлянды для фестивалей.

Вечерняя одежда представлена в более романтичном стиле: платья в пол из тюля, скрепленного вместе при помощи лент и кружевной тесьмы. «Это личный романтицизм, — заметил Пиччоли, — более интимный, без клише о мужском мачизме и женской сексапильности. Это про субъективный выбор, про индивидуальность — в этом как раз и заключается некая панковость и анархия».

Dolce&Gabbana

В течение последнего года, пока другие дизайнеры пытаются адаптироваться к новой реальности, Dolce&Gabbana продолжают идти против течения. Все производят меньше? D&G стабильно представляют 110-130 образов каждый показ. Все делают упор на вневременность и универсальность? D&G предлагают фирменные корсетные платья в технике пэчворк и кроп-топы, усыпанные декоративными камнями. Все с волнением смотрят в будущее или возвращаются к истокам? D&G объединяют пестрые 90-е с TikTok культурой.

Так, в новом сезоне бренд решил создать образ современной техно-Барби, не вылезающей из соцсетей. Беспорядочные граффити в виде принтов, ностальгические надписи на майках, глянцевые металлизированные брюки — каждая модель преувеличенно яркая и броская. Ощущение, что в коллекции слишком много всего, возникает не зря — это комментарий Доменико Дольче и Стефано Габбана к digital-культуре, которая эпатирует образами в интернете и одновременно адаптирует то, что уже было 20 и 30 лет назад.

«Мы сосредоточились на экспериментирующей составляющей, — заметил Габбана. — Возможно, в этот самый момент коллекция и не совсем уместна, но через 2-3 года она будет восприниматься адекватно. В любом случае, это наше отражение текущей реальности».

Результатом экспериментов стали не только новые материалы — в коллекции снова появилась смесовая ткань из шерсти и пластика — но и использование нестандартной отделки. Платья из крупных бусин, глянцевые брюки с отсвечивающим покрытием, шубы из мохерового материала, имитирующего мех или даже мишуру — в каждом образе появляется новая текстура, ранее не использованная D&G.

Несмотря на явную виральность и инновационность коллекции, у многих остались вопросы к ее уместности во время пандемии. Что это? Попытка сыграть на контрасте с общей сдержанностью или нежелание верить в то, что итальянская индустрия поменялась? В любом случае, эпатаж и игривость всегда были визитной карточкой D&G, в этом дизайнеры продолжают упорно стоять на своем.

Ermanno Scervino

Новые времена действительно настали. Даже бренд, известный своей любовью к богемным разлетающимся платьям и bodycon-моделям из кружева, выходит на путь повседневности.

Ermanno Scervino почувствовали, что со сменой карантинной парадигмы на athleisure, все сложнее игнорировать джоггеры и вязаные свитера. Так, во время показа неожиданно появились свободные брюки на завязках, парки с подкладками из меха и даже блейзеры с вязаными лацканами. Некоторая одежда выглядела совсем не «по-шервиновски», например, кожаные штаны с лампасами и многочисленные пуховики с отливом. Но многие нетипичные модели — вроде вязаных сумок с бахромой и трикотажных металлизированных платьев — гармонично встроились в эстетику бренда.

«Я не вижу смысла полностью отказываться от красоты и желания нарядиться, но мы действительно живем в сложное время, поэтому моей основной целью было эффектно одеть женщин, не жертвуя их комфортом», — объяснил Шервино во время предпоказа.

В коллекции действительно появилось больше расслабленных силуэтов и базовых вещей. Но поклонникам бренда не стоит переживать — остались и соблазнительные платья А-силуэтов, и комбинации, на этот раз прикрытые свободными свитерами. А изюминкой серии стали модели из коричневой кожи с однотонным кружевом, вшитым в полотно.

Виктория Кокарева