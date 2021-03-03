«Яблоко» позвало под флаги

«Яблоко» в Алтайском крае в преддверии выборов в региональный парламент планирует создать демократическую коалицию для объединения местной оппозиции. Планируется, что туда войдут представители штаба Алексея Навального, ПАРНАСа, движения «Весна» и др. Оппозиционерам предлагается идти на выборы как кандидатам от партии, взамен они получают возможность не собирать подписи избирателей для подачи документов в избирком. В результате в заксобрании «Яблоко» рассчитывает создать новую независимую фракцию. Парламентские партии заявили, что вряд ли коалиция может составить им реальную конкуренцию на выборах. Эксперты считают, что, призвав оппозицию к объединению, «Яблоко» пытается компенсировать кадровый дефицит в своих рядах.

Реготделение «Яблока» в Алтайском крае заявило о планах создать на базе своего отделения демократическую коалицию для объединения оппозиционных сил в регионе. «Мы хотим, чтобы в результате в краевом парламенте появилась новая независимая фракция. Считаем, что сейчас там такой нет: КПРФ, ЛДПР, другие партии поддерживают решения действующей власти»,— говорит председатель реготделения «Яблока» Александр Гончаренко.

«Яблоко» рассчитывает, что в демкоалицию войдут около 70 человек, что позволит на осенних выборах по каждой территориальной группе выдвинуть минимум двух кандидатов (всего терргрупп 34). Сейчас, по словам господина Гончаренко, партия ведет переговоры с членами штаба оппозиционера Алексея Навального в Барнауле, движением «Весна», ПАРНАСом, краевым союзом общественных организаций и др. «Мы предлагаем будущим кандидатам идти на выборы представителями от партии, тогда им не нужно будет собирать подписи избирателей. Это гарантирует, что их внезапно не снимут с выборов на начальном этапе»,— сказал господин Гончаренко. За последние пять лет реготделение выполнило необходимые квалификационные категории краевого избиркома, которые позволяют участвовать в выборах без сбора подписей (выдвижение определенного числа кандидатов, преодоление 1% барьера по получению голосов избирателей и др.). «Претендентов будем выбирать, исходя из медийности, общественной активности и количества средств, которое готов вложить кандидат. Если человека судят или судили по политической статье, мы также готовы вести с ним переговоры, в остальных случаях — нет»,— уточнил Александр Гончаренко.

По его словам, окончательный список объединения партия намерена сформировать к началу июня. Сейчас в реготделении партии состоят 124 человека. Как уточнил Александр Гончаренко, 40–50% коалиции будут из рядов членов партии. В «Яблоке» не стали комментировать, нашло ли их предложение поддержку со стороны оппозиционных сил.

Ранее похожая инициатива была реализована на выборах в горсовет в Новосибирске в 2020 году. Инициаторами стали «Яблоко», штаб Алексея Навального и организация гражданской правовой самозащиты «Гражданский патруль». Представители несистемной оппозиции объединились в коалицию «Новосибирск-2020», чтобы получить большинство мест в представительном органе власти. В итоге в горсовет из 50 кандидатов от коалиции прошли четыре человека, в том числе руководитель штаба Алексея Навального Сергей Бойко.

Выборы в алтайский парламент пройдут в сентябре 2021 года. В новый созыв изберутся 68 депутатов: 34 — по одномандатным округам, остальные — по партспискам. В действующем созыве большинство принадлежит «Единой России» — 44 мандата. У ЛДПР — девять мандатов, у КПРФ — восемь, у справороссов — шесть, один — у независимого депутата.

Руководитель краевого отделения молодежного демократического движения «Весна» Артем Скультецкий, комментируя инициативу «Яблока», сообщил, что «Весна» «разделяет ценности и установки партии»: «Мы планируем предоставить двух-трех сильных кандидатов». Глава реготделения ПАРНАСа Сергей Ковалев заявил, что идею создания демкоалиции оценивает положительно, однако вопрос о том, чтобы идти под «флагом» «Яблока», для партии «довольно щекотливый». «Все демократические силы будут друг друга поддерживать, но решение принимается не только мной. Будет съезд»,— сказал господин Ковалев. Руководитель штаба Алексея Навального в регионе Вадим Останин сообщил, что решение, поддерживать ли инициативу «Яблока», еще не принято: «Для нас она выгодна тем, что не нужно собирать подписи, потому что мы не представляем официально зарегистрированную партию. Округа на парламентских выборах большие, поэтому нам нужно оценить свои силы, сможем ли мы предоставить кандидатов». По его словам, «в основной костяк штаба входят 20–30 человек».

Представители парламентских партий скептически отнеслись к идее создания демкоалиции. Член бюро крайкома КПРФ, депутат заксобрания Вероника Лапина полагает, что участники объединения не смогут пройти даже регистрацию: «Если партия власти будет использовать административный ресурс, то оппозиционеры не дойдут и до начала предвыборной гонки. В любом случае их шансы малы». Руководитель исполкома рег­отделения «Единой России» Денис Голобородько говорит, что потенциальные участники коалиции не представлены в регионе широко. «Думаю, что они сами понимают, что не смогут пройти в парламент. Мы пока видим, что с их стороны конкуренция вряд ли будет высокой и успешной»,— считает он.

Политолог Константин Лукин полагает, что идея создания коалиции связана с желанием «Яблока» компенсировать кадровый дефицит в своих рядах. «Среди членов или сторонников партии в крае нет необходимого количества кандидатов, которые обладали бы известностью и ресурсами. Поэтому единственный вариант для „Яблока“ накануне выборов — попробовать собрать кадры несистемной оппозиции». Политолог Сергей Асеев отмечает, что коалиционная модель поможет создать партии информационное присутствие, а также анонсировать единую агитационную волну, сформулировать ключевые тезисы и выступить одной консолидированной силой, что «в глазах избирателя может выглядеть уверенно и привлекательно». «Впрочем, единственное, что может осложнить жизнь парламентским партиям, это популистская абстрактная критика, характерная для такого рода объединений. Практика показывает, что чаще всего такие коалиции распадаются из-за нежелания участников договариваться, так как каждый из них отстаивает свои политические взгляды»,— говорит эксперт.

Юлия Сасевич