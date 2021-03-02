Замглавы минздрава Самарской области и ряд медиков подозреваются в служебном подлоге и злоупотреблении полномочиями

Возбуждено уголовное дело в отношении заместителя министра здравоохранения Самарской области, замдиректора ГКУ «Самарафармация», замглавы регионального медицинского информационно-аналитического центра и руководителя контрактной службы областной клинической больницы им. Середавина. В зависимости от роли каждого им инкриминируется ст. 292 УК РФ (служебный подлог) и ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Об этом во вторник сообщает региональное СУ СК.

Преступление, о котором идет речь в уголовном деле, связано с реализацией в Самарской области нацпроекта «Здравоохранение». Он в свою очередь включает федеральный проект создания единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы подпрограммы «Информационные технологии и управление развитием отрасли» госпрограммы «Развитие здравоохранения».

Ранее администратором указанного проекта в Самарской области стал замминистра здравоохранения. В минувшем году на его реализацию из федерального и регионального бюджетов были выделены средства на приобретение компьютерной техники и оборудования для локально-вычислительных сетей (ЛВС). Они предназначались для обмена информацией между 116 медучреждениями региона по защищенным каналам.

В дальнейшем с поставщиками были заключены госконтракты, и они получили деньги. Но условия договоров до сих пор не выполнены, считает следствие. По информации правоохранителей, часть оборудования для ЛВС и большая часть компьютерной техники в медучреждения так и не были поставлены.

«Так, по версии следствия, в 2020 году ГКУ СО “Самарафармация” в лице заместителя директора заключен государственный контракт с ООО “Метромакс-АйТи”, как с единственным поставщиком, на поставку ЛВС для 679 государственных учреждений здравоохранения Самарской области на сумму более 63 млн руб.»,– говорится в сообщении.

Также, по версии следствия, в декабре минувшего года замглавы регионального минздрава злоупотребил должностными полномочиями и направил письмо областного медицинского информационно-аналитического центра (МИАЦ), по которому ГКУ «Самарафармация» должно было заключить дополнительное соглашение к контракту о получении ЛВС МИАЦ. Благодаря этому документу областной медицинский информационно-аналитический центр мог принять фактически невыполненные работы, не имея достаточно сотрудников для этого, решили правоохранители.

В итоге стороны подписали акты приема-передачи оборудования, но не подтвердили объемы выполненных работ. При этом ООО «Метромакс-АйТи» получило свыше 63 млн руб. за фактически невыполненные работы.

Помимо прочего, в июле минувшего года ГКУ «Самарафармация», ООО «Интеллектуальные системы и сети» и ПАО «Ростелеком» подписали контракты на поставку и монтаж в 116 медорганизаций региона аппаратно-программных комплексов (АПК). По документам больница им. Середавина получила 502 АПК, но по факту программное обеспечение в учреждении отсутствует. Сейчас силовики проводят обыски на работе и дома у подозреваемых.

Георгий Портнов