Что тебе подарить?

Крупнейшие аутлет-центры международного формата Vnukovo Outlet Village и Novaya Riga Outlet Village запустили предпраздничную акцию «Подарки любимым».

Чем ближе главный весенний праздник, тем сложнее найти подходящий подарок, такой, чтобы вручить его было бы приятно, а получить — еще большее удовольствие. Начало марта традиционно тяжелое время в отношении шопинг-усилий. Купить все, что нужно, но без изнурительных поисков и экономических потерь возможно, и все, что для этого необходимо,— выбраться в один из двух аутлетов во Внуково или на Новую Ригу. Двадцать минут в пути — и к бутикам ведущих мировых брендов, предлагающих скидки до 70%, добавляется свежий воздух, прогулка по уютным европейским улочкам и еще множество приятных развлечений, от ресторанов до катка и арт-галереи.

Шопингу во Vnukovo Outlet Village или в Novaya Riga Outlet Village стоит посвятить отдельный предпраздничный уикенд, во-первых, чтобы получить удовольствие от выходного, проведенного за городом, а во-вторых, чтобы не торопясь выбрать из множества более чем привлекательных предложений: в преддверии 8 Марта здесь действуют специальные акции, а скидки доходят до 70%! Совсем беспроигрышный вариант — отправиться на шопинг-прогулку вместе со второй половиной, избавив себя от сомнений и мук выбора. Совместный шопинг поспособствует принятию верного решения и, как следствие, тому, что подаренное будет действительно в радость, будь то удобный кошелек Michael Kors, яркий клатч Furlа, оригинальное украшение Pandora, роскошный комплект La Perla, уютная пижама X.O. или новый обеденный сервиз из Villeroy & Boch. Кроме того, с 3 по 7 марта во Vnukovo Outlet Village или в Novaya Riga Outlet Village помогать выбирать подарок на любой вкус и бюджет будет команда профессиональных стилистов — получить эту услугу можно бесплатно, предварительно назначив по телефону удобное время для встречи с консультантом. Записаться к стилисту можно здесь Vnukovo Outlet Village и Novaya Riga Outlet Village. Больше подарков Vnukovo Outlet Village и Novaya Riga Outlet Village.

Во Vnukovo Outlet Village, одном из самых первых и самых масштабных аутлетов в России, представлено более 150 мировых брендов, от luxury до среднего ценового сегмента. В Novaya Riga Outlet Village, крупнейшем после европейских Parndorf и The Mall, выбирать можно из более чем 500 знаковых марок, подобранных в соответствии с философией slow fashion, от знаменитого кашемира Brunello Cucinelli и безупречной обуви Sergio Rossi до вечного американского Levi’s.

На территории Vnukovo Outlet Village расположен парк, бесплатный контактный зоопарк, большая карусель на центральной площади и игровая площадка Angry Birds Park, поэтому детям не придется скучать во время родительского шопинга. В Novaya Riga Outlet Village малышей ждут в семейном клубе-ресторане Caramelle Village с лабиринтами, горкой и детским городком, на мини-ферме с домашними животными, которых можно покормить, и на занятиях с тренером по фигурному катанию на катке. Завершить праздничный шопинг-выходной 6, 7 и 8 марта во Vnukovo Outlet Village или в Novaya Riga Outlet Village можно, прогуливаясь под живую музыку, которую будут сопровождать шоу мимов и катания на хаски, по фермерскому рынку или фудкортам с разнообразной кухней — от итальянской до мексиканской, в ресторане или на лавочке, наслаждаясь горячим напитком под открытым небом – в любом случае, этот первый весенний уикенд пройдет с удовольствием.

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